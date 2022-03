Najlepsze telefony Samsung – który telefon Samsung Galaxy wybrać?

Jak każdy telefon Samsunga, A52s robi bardzo dobre zdjęcia. Smartfon wyposażono w poczwórny aparat. Główny aparat fotograficzny to matryca 64 Mpix, drugi aparat to matryca 12 Mpix – jest to aparat szerokokątny, trzeci aparat – makro – oferuje matrycę 5 Mpix, natomiast czwarty aparat, który także ma matrycę 5 Mpix, jest przeznaczony do pomiaru głębi.