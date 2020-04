WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najlepszy sposób na nudę. Planszówki dla całej rodziny Po kilku tygodniach pobytu w domu dzieci zaczynają dosłownie wariować. Zastanawiasz się, jak zapewnić dziecku rozwijającą rozrywkę, a przy okazji samemu świetnie się bawić? Zebraliśmy najlepsze sposoby na spędzanie czasu w czterech ścianach. Materiał powstał we współpracy z Partnerem Mattel "Co robić w domu w czasie kwarantanny"? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. W szczególności rodzice, którzy muszą dzielić obowiązki domowe z pracą i opieką nad dziećmi. Pociechy dość szybko się nudzą – zwłaszcza jeśli są przyzwyczajone do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Warto mieć w pogotowiu kilka pomysłów, które zapewnią rozrywkę całej rodzinie. Do wspólnej zabawy świetnie nadają się gry planszowe i zręcznościowe. Jeszcze lepiej jeśli poza dobrą zabawą takie gry mają walory edukacyjne: uczą czytać lub liczyć, tego, jak odnaleźć się w grupie, a nawet umieć pogodzić się z przegraną. A dorośli też nie będą się przy nich nudzić. Do wspólnej zabawy świetnie nadają się gry planszowe i zręcznościowe. Jeszcze lepiej jeśli poza dobrą zabawą takie gry mają walory edukacyjne: uczą czytać lub liczyć, tego, jak odnaleźć się w grupie, a nawet umieć pogodzić się z przegraną. A dorośli też nie będą się przy nich nudzić. Materiały prasowe Podziel się Alpaki i małpki – trening uwagi Oprócz klasycznych gier z planszą i kostką warto mieć na półce coś mniej standardowego. Jakiś czas temu do Polski przyszła moda na alpaki – przepiękne zwierzęta, na pierwszy rzut oka przypominające skrzyżowanie lamy z owcą. Powstały nawet specjalne hodowle udostępniane turystom. Wprawdzie w obecnej sytuacji wycieczki nie wchodzą w rachubę, ale za to możecie poznać alpakę Ala, który nosi bagaże na grzbiecie. Przezabawna gra "Paki Alpaki" uczy przede wszystkim koncentracji i rozwija zdolności manualne. Podczas swojej kolejki gracze mają kilka sekund, aby położyć sztukę bagażu na grzbiecie zwierzaka. Jeśli nie zdążą tego zrobić na czas, Al może opluć ich wodą! Wygrywa ten, kto pierwszy ułoży pakunki. A im więcej jest ich na grzebiecie, tym zabawa robi się trudniejsza. W nauce zręczności i koncentracji pomaga również gra "Spadające małpki" – polega na umieszczeniu w „pniu palmy” kolorowych patyczków, a następnie wrzuceniu do środka figurek małpek, które zahaczają o nie ogonami. Gracze losują, który patyczek muszą wyciągnąć. Cała sztuka polega na tym, aby nie spadła przy tym żadna małpka. W tej zabawie dziecko musi zachowywać się ostrożnie i nie zabiegać o małpki, tylko starać się pozostawić ich jak najwięcej na drzewie. Dzięki tej grze maluch świetnie się bawi, a przy okazji ćwiczy refleks i poznaje skutki swoich działań. Atak Zombie, czyli jak wydostać się z domu, nie wychodząc z niego Macie ochotę na mrożącą krew w żyłach przygodę? Jeśli tak, spodoba wam się "Zombie Gotcha". To świetna gra, która uczy zręczności, a także zdrowej rywalizacji. Zasady są proste. Jesteście uwięzieni w domu, w którym znajduje się zombie. Aby się wydostać, musicie otworzyć drzwi, a do tego potrzebne będą odpowiednie klucze, które w grze przyjmują formę kart. Karty trzeba „wykraść” z rąk zombie, co wcale nie jest takie proste. Za każdym razem, gdy zombie dopadnie gracza, "wyrzuca" go za kolejne zamknięte drzwi, a droga do wolności się wydłuża. Co w sytuacji, gdy maluch przegrywa i nie umie się z tym pogodzić? Przedszkolaki zawsze chcą być zwycięzcami i niekiedy próbują w tym celu oszukiwać lub zmieniać reguły na swoją korzyść. Najlepiej nie robić z tego problemu i od razu powiedzieć: "widzę, że się martwisz i jesteś zdenerwowany, ale zamiast zmieniać zasad gry, spróbuj jeszcze raz." Dzięki temu nawet zręcznościowa zabawa może mieć aspekt rozwojowy. Słowo na dziś: "Scrabble" Dzielenie domowych obowiązków z pracą bardzo często oznacza, że musimy dokonywać wyborów. Albo przerobimy lekcje z dzieckiem, albo poświęcimy czas na zabawę. Pamiętajmy jednak, że wiedzę można serwować w różny sposób – także w formie kreatywnej rozrywki. Co więcej, pociecha zapamiętuje wtedy znacznie więcej, niż gdy otacza ją stos książek i zeszytów. Ciekawą pomocą naukową może być gra "Scrabble Junior". Młodsze dzieci mogą uczyć się łączenia liter, a obrazki podpowiadają im, jakie słowa wymyślać. Na drugiej stronie planszy znajdzie się też coś dla starszaków – będą mogły układać wyrazy na podstawie liter znajdujących się w kolorowych polach. Ta familijna łamigłówka nie tylko rozwija zdolność logicznego myślenia. To również sposób na to, by impulsywny malec nauczył się współpracy w grupie i stał się bardziej cierpliwy. A gdy dorośnie, będzie mógł zagrać z wami w klasyczne "Scrabble", gdzie słowa układane są w sposób przypominający krzyżówkę. To jedna z najpopularniejszych gier na świecie – niczym szachy prosta do opanowania, ale wymagająca lat treningu do osiągnięcia mistrzowskiego poziomu. Materiały prasowe Podziel się Nietypowe wyzwania dla rywali O ile młodsze dzieci chętnie angażują się w zabawy, o tyle starsze często wolą spędzać czas przed komputerem. Na szczęście i na nastolatków znajdzie się sposób – np. zabawa w wyzwania. Gra UNO z zasady polega na tym, by pozbyć się wszystkich kart z ręki, zanim uczynią to przeciwnicy. Nowością są jednak dzikie karty, dzięki którym można wprowadzić własne reguły gry, np. wymyślać wyzwania dla rywali. Może to być 10 pompek, recytacja wiersza podczas skakania na jednej nodze lub co tylko przyjdzie wam do głowy. Zadania zapiszecie na ścieralnych dzikich kartach, a przy kolejnej rozgrywce możecie wykorzystać zupełnie nowe pomysły. Tylko w ferworze obmyślania zadań dla przeciwników nie zapomnijcie krzyknąć "UNO!" po wyłożeniu przedostatniej karty. W przeciwnym razie trzeba będzie wziąć z talii kolejne! Sytuacja zmusza nas do pozostania w domach, a planszówki przeżywają prawdziwy renesans. Sytuacja zmusza nas do pozostania w domach, a planszówki przeżywają prawdziwy renesans. Potrafią zaangażować całą rodzinę i są o niebo lepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu niż smartfon czy ekran komputera. Na szczęście w sklepach nie brakuje ciekawych propozycji i dla dzieci, i dla dorosłych. Gotowi na małą partyjkę? Materiał powstał we współpracy z Partnerem Mattel