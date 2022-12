Najmodniejsze sukienki na Sylwestra 2022/23

Czerwień i cekiny

Mieniące się sukienki w energetycznych barwach to ponadczasowe rozwiązanie, które pasuje do każdego typu urody – zarówno blondynek o jasnej karnacji, jak i śniadych szatynek. W sieci znajdziemy wiele modeli podkreślających talię, kopertowych czy rozkloszowanych. Wbrew pozorom czerwone sukienki nie są trudne do wystylizowania. Do tego koloru doskonale pasuje złota biżuteria, np. bogato zdobiony naszyjnik – w sam raz do dekoltu w kształcie litery V. Jeśli sukienka sięga pod szyję, zamiast łańcuszka wybierzmy bransoletkę i długie kolczyki. Doskonałym pomysłem są także sukienki cekinowe, które przylegają do ciała i podkreślające kobiece wdzięki. W takim wydaniu każda z nas będzie czuć się wyjątkowo, a zabawa potrwa do białego rana!