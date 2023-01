Najmodniejsze sukienki tego sezonu w atrakcyjnych cenach - do 150 zł

Tej zimy pogoda jest wyjątkowo łaskawa, ale to nie znaczy, że całkiem pożegnaliśmy się ze śniegiem. Póki co warto jednak cieszyć się w miarę przyjazną aurą, która zachęca do modowych eksperymentów. Zwłaszcza z sukienkami! Miękkie i przyjemne tkaniny otulają ciało, a oryginalne fasony świetnie komponują się z botkami lub kozakami. Co więcej, aby wyglądać stylowo, nie trzeba wydawać fortuny. Specjalnie dla was zrobiłyśmy przegląd najciekawszych modeli sukienek, które można kupić za mniej niż 100 czy 150 zł.