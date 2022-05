Najmodniejsze topy tego sezonu! Poznaj trendy 2022

Top to podstawowy element każdej damskiej garderoby. Występuje w różnych modelach i kolorach. Stanowi doskonałą bazę pod stylizacje z marynarką, swetrem czy bluzą. Pasuje do spodni, spódnicy i spodenek. Dzięki wysokiej jakości tkanin, z jakich topy są wykonane, mogą służyć nam przez wiele lat. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem, w którym dowiesz się, jakie rodzaje topów występują najczęściej, jak je ciekawie stylizować oraz na co zwracać uwagę podczas zakupów.