Najoryginalniejsze, świąteczne dekoracje z całego świata

W Polsce od XIX wieku panuje zwyczaj ubierania choinki. Tradycja ta przybyła do nas z Niemiec i przez wiele lat zmagała się z krytyką ze strony Kościoła Katolickiego, który uważał ową tradycję za kult pogański. Po wielu latach nikogo już nie dziwi kolorowe drzewko, ustrojone w szklane bombki, pieczone plastry pomarańczy i ręcznie plecione łańcuchy. Dodatkowo pod obrusem kładziemy świeże sianko, nad sufitem rozwieszamy jemiołę, a w oknach palimy kolorowe lampki, które migoczą na wszystkie strony. To oczywiście namiastka możliwości, bo w naszych domach pojawiają się dekoracje wykonane z niemalże wszystkich, dostępnych nam materiałów

Zacznijmy od gorącej Etiopii, która z racji swojego położenia geograficznego pozbawiona jest zimowych ludzików, bałwana stojącego przed drzwiami i witraży robionych ze sztucznego śniegu. Tam święta obchodzone są według starożytnego kalendarza juliańskiego, który głosi, że Boże Narodzenie przypada na dzień 7 stycznia. Święto to nazywane jest Lidet. Podobnie jak w Polsce dzień ten związany jest z duchowieństwem, w związku z tym celebrujący go wierzący udają się cerkwi w białym, skromnym odzieniu. Po modlitwie zasiadają do stołu, jedząc lokalne pieczywo, pijąc miody i smakując w gulaszu.