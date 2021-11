Najpiękniejsze i funkcjonalne wnętrza w jednej publikacji - premiera Homebook Design vol. 8

"W najnowszym wydaniu albumu Homebook Design prezentujemy wnętrza zaprojektowane m.in. z myślą o rodzinach z dziećmi, osobach pracujących zdalnie i poszukujących unikatowych rozwiązań funkcjonalnych, związanych z koniecznością połączenia wielu ról pomieszczeń. We wszystkich tych przypadkach kluczowy okazał się właśnie komfort. W ten sposób chcieliśmy podkreślić inkluzywność designu, przekonując, że absolutnie każdy – bez względu na styl życia i możliwości – zasługuje na to, by mieszkać pięknie, zgodnie z własnymi potrzebami i poczuciem estetyki" – kontynuuje Ewelina Saja.