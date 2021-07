Najpopularniejsze zabiegi na ciało na lato – pokaż swoje bikini body!

HIFU – lifting bez skalpela z efektem wysmuklenia

Czy słyszałaś już o HIFU? To innowacyjna technologia, która wykorzystuje ultradźwięki i powoduje efekt naturalnego liftingu i wyszczuplenia. Jeśli wahasz się pomiędzy zabiegiem ujędrniającym a redukującym tkankę tłuszczową, nie musisz wybierać – HIFU będzie doskonałym rozwiązaniem. Zabieg polega na przyłożeniu do danej partii ciała głowicy, która emituje ultradźwięki. Skondensowana fala ultradźwiękowa kontrolowanie podgrzewa tkanki do 65-75 stopni C, dzięki czemu w skórze zaczynają zachodzić głębokie procesy regeneracyjne. Następuje intensywne namnażanie elastyny i kolagenu, a tkanka tłuszczowa zostaje rozbita. Dzięki temu w efekcie uzyskamy jędrniejszą i bardziej sprężystą skórę, a także smuklejsze ciało. HIFU to idealny zabieg na lato, ponieważ nie wymaga zaprzestania opalania i rekonwalescencji – możesz śmiało wybrać się prosto na HIFU do warszawskiej Kliniki Miracki, wracając z urlopu lub tuż przed podbojem wakacyjnych plaż! Tym bardziej, że tylko do końca miesiąca oferta jest naprawdę atrakcyjna: HIFU - 50% od ceny rabatowej na drugi i kolejny obszar! Sprawdź szczegóły na www.klinikamiracki.pl.