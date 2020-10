WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 avonkosmetykifundacja rak'n'rollrak'n'roll 1 godzinę temu Informacja prasowa Najważniejsze wydarzenie roku – Dzień na U zawsze aktualny! Jest wydarzenie, które nie schodzi z afisza, nawet kiedy inne są odwoływane. Dzień na U to nieodłączne święto w kalendarzu każdej kobiety, którego nie da się wykreślić. To czas na to, by wykonać zalecane raz w roku badanie profilaktyczne i potwierdzić zdrowie swoich piersi.

15 października, w Dzień Zdrowia Piersi, startuje kolejna edycja kampanii Fundacji Rak'n'Roll w partnerstwie z Avon Kontra Rak Piersi, zachęcająca Polki do regularnych badań.

Podziel się Dzień na U zawsze aktualny! (Materiały prasowe) W ostatnich miesiącach nowa rzeczywistość sprawia, że musimy anulować wiele naszych planów, wydarzeń i spotkań. Troska o zdrowie i dobre samopoczucie to jednak coś, czego nie warto przekładać na później. Właśnie dlatego w tym roku, już po raz kolejny, Fundacja Rak’n’Roll i Avon Kontra Rak Piersi ruszają z inicjatywą zachęcającą kobiety do profilaktycznych badań USG i zadbania o swoje zdrowie. Wszyscy wciąż próbujemy odnaleźć się w odmienności 2020 roku i pandemii krzyżującej nasze plany. Odwołane koncerty, wyjazdy, spotkania ze znajomymi. Jest jednak wydarzenie, którego nie tylko nie musimy wykreślać z naszych kalendarzy, a wręcz warto zakreślić je sobie na czerwono – Dzień na U, czyli czas, w którym najważniejsze jest nasze zdrowie i samopoczucie. To dzień, w którym zrobimy USG, by potwierdzić zdrowie swoich piersi. Badanie USG jest całkowicie bezbolesne i trwa zaledwie kilkanaście minut. To nasze kobiece święto, z którego warto skorzystać – przekonuje Joanna Rokoszewska-Łojko z Fundacji Rak’n’Roll. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Do celebracji swojego Dnia na U w tym roku dołączyło wiele gwiazd: Aleksandra Hamkało, Joanna Jabłczyńska, Barbara Wrońska, Ania Markowska i Ida Nowakowska. Dziewczyny przekonują, że troska o siebie i profilaktyka to coś, co w swoich planach warto uwzględniać zawsze na pierwszym miejscu. Ty też dodaj do kalendarza Dzień na U – wybierz gabinet w Twojej okolicy i umów się na badanie! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Do regularnego dbania o zdrowie zachęca także Avon, który dochód ze sprzedaży swoich produktów oznaczonych Różową Wstążką po raz kolejny przeznacza na dofinansowywanie badań USG. W tym roku wsparcie firmy przełożyło się na dofinansowanie 3300 badań USG piersi w 90 placówkach na terenie całego kraju. Zapisy startują 15 października, a same badania rozpoczną się już 22 października. Rejestracja jest niezwykle prosta – wystarczy wejść na stronę dziennau.pl, znaleźć Gabinet z Różową Wstążką w swojej okolicy i zapisać się online lub telefonicznie. Pełna lista gabinetów, które dołączyły do akcji znajduje się na stronie www.dziennau.pl. Jako kobiety na co dzień jesteśmy pod presją czasu, która każe nam wybierać, co jest dla nas naprawdę ważne, na co powinniśmy poświęcić swój czas. W Avon nie mamy wątpliwości, że bez względu na wszystko, naszym priorytetem powinno być zdrowie i bezpieczeństwo. To właśnie dlatego już od wielu lat, nieustannie angażujemy się w działania, pomagające kobietom jak najlepiej zadbać o siebie. Przez wszystkie lata funkcjonowania kampanii Avon Kontra Rak Piersi dofinansowaliśmy już 50 tys. badań USG i również w tym roku ochoczo włączamy się w akcję ułatwienia dziewczynom dostępu do profilaktyki, po raz kolejny zapraszając do Gabinetów z Różową Wstążką, które czekają na Polki w całym kraju. Gorąco zachęcamy, by Dzień na U stał się corocznym rytuałem każdej kobiety i na stałe zagościł w naszych kalendarzach – dodaje Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna Avon Cosmetics Polska. Zaplanuj swój Dzień na U i dołącz do nas zapisując się na dedykowane wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/3381549771936060/ #dziennaU @fundacjaraknroll #avonkontrarakpiersi @avon_polska Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku