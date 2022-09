Najwięcej programistek odchodzi z zawodu… jeszcze w przedszkolu

Mała aktualizacja – duża zmiana

Dlaczego to takie ważne? Jak pokazują badania, w okresie 2015–2020 wzrost udziału kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i na uczelniach niepublicznych wyniósł zaledwie jeden punkt procentowy (15% vs 16%).[3] Wciąż w mniejszości, kobiety spotykają się z nierównościami, które są efektem uprzedzeń nabywanych za najmłodszych lat. Dziewczyny stanowią tylko 16 procent wśród studentów kierunków informatycznych[2], ale wydaje się, że przyczyny leżą głębiej. Już na etapie edukacji dziewczyny zniechęcane są do podjęcia nauki na kierunkach ścisłych. Aż co czwarta badana wskazała, że jej bliscy odwodzili ją od wyboru kierunku ścisłego, a co dziesiąta wprost usłyszała, że studia z obszaru STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) nie są dla kobiet[3]. Idąc dalej okazuje się, że to właśnie 6-letnie dziewczynki zaczynają wierzyć w stereotypy płci – w tym w to, że są mniej inteligentne od chłopców[4], a wiele z popularnych bajek, które czytamy naszym dzieciom w tym okresie, opowiada historie dziewczynek, którym brakuje samodzielności i asertywności.