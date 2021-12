"Największy sukces jest jeszcze przed nami" – wywiad WP z przedstawicielkami Fundacji Pili Pili Pomagam

Joanna Sokołowska-Pronobis: Koncerty charytatywne, które organizujemy co miesiąc, to pomysł Wojtka; jego inicjatywa, do której porwał ludzi. W styczniu 2022 minie dokładnie rok od pierwszego koncertu. Koncerty ewoluowały w swojej formule, ale idea od początku była taka sama: aby połączyć najlepszych polskich artystów i gości Pili Pili w słusznej sprawie. Co miesiąc zapraszamy muzyków z Polski na koncert charytatywny; tym koncertom towarzyszy licytacja naprawdę świetnych rzeczy, których nie można kupić, a jedynie wylicytować u nas. Każdy bilet wstępu jest cegiełką na budowę i rozwój centrum edukacji Pili Pili. Trzeba być choć raz na takim koncercie, żeby zrozumieć, jak głęboki ma sens pomaganie właśnie tu na Zanzibarze, dla lokalnej społeczności. Całkowity dochód z koncertu przekazujemy na rozwój centrum edukacji Pili Pili Pomagam. Centrum jest już zbudowane, stoi i jest powodem do dumy. Zapraszamy tam artystów z Polski, bo mają swój wkład w jego powstanie.