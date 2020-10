Nalewka z kasztanów na żylaki. Jak zrobić domowe lekarstwo na obrzęki i lepszy przepływ krwi?

Nalewka z kasztanów wytwarzana jest z charakterystycznych owoców kasztanowca. Pamiętaj, że są one trujące, ale mogą z powodzeniem posłużyć jako główny dodatek do leczniczej nalewki. Właśnie w kasztanach znajdują się silne związki, które mogą spowodować rozpad czerwonych krwinek. Dlaczego dobrze mieć nalewkę z kasztanów na żylaki?

Nalewka z kasztanów na żylaki – jak działa?

Nalewka z kasztanów na żylaki – jak ją przygotować?

Opłucz i rozgnieć kwiaty kasztanowca, a kasztany umyj i pokrój w drobne cząstki. Wszystko wrzuć do dużego słoja, zalej wódką, po czym odstaw na 14 dni. Po tym czasie przecedź nalewkę i wlej ją do butelek. Co kilka dni potrząsaj słoikiem, natomiast gotową nalewkę z kasztanów przechowuj w ciemnym miejscu.