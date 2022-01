Napięta skóra bez efektu sztuczności? Te składniki działają jak botoks

Witamina C – naturalny rozświetlacz

To składnik uwielbiany przez kobiety, które chcą mieć gładką, ale i promienną cerę. Powinien znaleźć się w pielęgnacji każdego typu skóry, niezależnie od wieku. Ma właściwości antyoksydacyjne i rozjaśniające, a do tego poprawia elastyczność. Co ważne, można go stosować cały rok, zarówno rano, jak i wieczorem. W jakiej postaci wykorzystać witaminę C na skórę? Najlepsze efekty zapewni nam połączenie kremu SPF ze skoncentrowanym serum – firmy kosmetyczne często sprzedają je w ciemnych butelkach, by nie miały kontaktu ze światłem. Dzięki temu produkt nie traci swoich właściwości. Warto przechowywać go w szufladzie, nieprzezroczystym woreczku albo w lodówce.