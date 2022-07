Napoje herbaLOVE – z miłości do ziół i owoców! Orzeźwiająca nowość marki Herbapol

Herbapol od lat w doskonały sposób łączy tradycję z nowoczesnością, czerpiąc z natury to, co najcenniejsze i… najsmaczniejsze – mówi Agnieszka Pragacz, Senior Brand Manager w Herbapol-Lublin. - To bowiem natura jest źródłem najlepszych surowców, które inspirują nas do tworzenia niepowtarzalnych kompozycji smakowych, zapewniających niezwykle przyjemne doznania. Tak właśnie powstały nowe, orzeźwiające napoje herbaLOVE – z naszej pasji i miłości do herbaty, ziół i owoców. Połączyliśmy je nie tylko harmonijnie, lecz także oryginalnie i zaskakująco!