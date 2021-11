Narty i wellness

Co to takiego wellness?

Powszechnie, pojęcie to kojarzy się z zabiegami SPA i często używa się tych słów zamiennie. Wellness to jednak coś więcej niż same zabiegi kosmetyczne, to filozofia życia, którą opracował lekarz dr. Halbert Dunn. Według założeń wellness, tylko równowaga pomiędzy umysłem a ciałem umożliwi człowiekowi osiągnięcie pełnej harmonii. Ponadto należy uświadomić sobie, że zarówno zdrowie, nasz wygląd i kondycja jak i zdrowie psychiczne zależą wyłącznie od nas. W odpowiedzi na sytuację we współczesnym świecie: stres, przebodźcowanie, siedzący tryb życia, otyłość, przeniesienie się do świata online, niezdrowe jedzenie, została stworzona filozofia zachęcająca do dbania o siebie i własne zdrowie.