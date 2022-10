Nasturcja i mikroalgi – roślinny duet w serii Elixir Botanique od Yves Rocher

To właśnie z myślą o bardziej dotlenionej, trwale wzmocnionej, a co za tym idzie – promienistej i zdrowej – skórze powstała linia Elixir Botanique. Znalazły się w niej 2 produkty, które są szczególnie dopasowane do różnych mechanizmów skóry w ciągu dnia i w nocy: Serum Regenerujące na noc efekt melatoniny oraz Detoksykujące serum wzmacniające na dzień.