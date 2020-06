Natalia Kukulska obwiała się trzeciej ciąży. Szczere wyznanie wokalistki

Natalia Kukulska o trzeciej ciąży

Piosenkarka została zapytana między innymi, czy obawiała się późnego macierzyństwa. Fakty były takie, że Natalia Kukulska miała już dwójkę dorosłych dzieci, 20-letniego Jana oraz 15-letnią Annę, a najmłodsza latorośl była dla rodziców małym zaskoczeniem. - Zaskoczyło mnie, że na czterdzieste urodziny sprawiłam sobie taką małą pociechę. Byłam trochę przestraszona, bo wtedy podpisałam kontrakt z "The Voice of Poland" i właśnie miałam zasiąść na fotelu trenerskim, a tu taka niespodzianka. Bałam się, że to będzie ciężkie - przyznała piosenkarka w rozmowie z Agatą Młynarską.