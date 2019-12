Natalia Niemen przeszła spektakularną metamorfozę. Piękna i utalentowana kobieta

Natalia Niemen oprócz tego, że jest obdarzona nieziemskim głosem, to także i urodą. Gdyby rozdawano nagrody za spektakularne metamorfozy, to ona w tym roku by ją zdobyła. Zapomnijcie o jej długich brązowych włosach.

Natalia Niemen ma 43 lata (ONS.pl)

Natalia Niemen jest owocem związku muzyka Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen. Nic więc dziwnego, że kobieta została obdarzona zarówno talentem, jak i urodą. Śpiew doskonali każdego dnia, bo dużo koncertuje. Natomiast w tym roku postanowiła zaszaleć także ze swoim wyglądem. Przyzwyczaiła nas do długich brązowych włosów. Od lat nie zmieniała wizerunku, a gdy teraz to zrobiła, to aż nie chce się wierzyć, że to ta sama osoba.

Natalia Niemen zmieniła fryzurę Piosenkarka zdecydowała się na bardzo krótkie cięcie i pofarbowanie włosów na blond. Można nawet rzec, że platynowy blond. Wygląda nieziemsko. W tamik wydaniu mogliśmy ja zobaczyć m.in. 26 listopada na koncercie "Być jak Czesław Niemen", w końcu kontynuuje muzyczną tradycję po zmarłym ojcu. Prywatnie jako żona pastora, związała swe życie z protestancką wspólnotą w Poznaniu. Koncertuje także z własnym programem wraz z mężem.

