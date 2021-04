Natalia Piguła będzie reprezentować Polskę w konkursie Miss Universe 2020!

Niewiele osób wie, jak dużego wysiłku wymagają przygotowania do udziału w konkursie Miss Universe. Od finalistek oczekuje się nagrania wielu materiałów filmowych i przygotowania kilku sesji zdjęciowych prezentujących finalistkę i jej kraj. Zwykle dziewczyny przygotowują się do konkursu co najmniej przez pół roku. „Pigułka”, jak nazywają ją przyjaciele, ma na to MIESIĄC. Najtrudniejszym zadaniem dla Natalii było nagranie 10 filmów na ściśle określone tematy. Zrobiła to w 2 tygodnie! Niemal każdego dnia bierze udział w sesjach zdjęciowych i przymiarkach najważniejszych strojów. Suknię finałową zaprojektowała dla niej Viola Piekut. Strój narodowy, który ma symbolizować Polskę, powstaje pod okiem Agnieszki Lechańskiej, w pracowni Mona Lissa. Poza tym Natalia kompletuje garderobę, biżuterię i szlifuje język angielski. Na szczęście nie musi zbyt intensywnie trenować, bo jest w doskonałej formie. Ruch sceniczny to także dla niej nic trudnego.