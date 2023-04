Naturalna Polka by Clochee

Czego pragną kobiety?

Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest jednoznaczna… Jednak jeśli odniesiemy je do kwestii beauty, to w 100% wiemy, czego nie chcemy: zmarszczek. 9 na 10 Polek chciałoby widzieć siebie jako "naturalnie starzejącą się bez wyraźnych oznak zmęczenia i głębokich zmarszczek". Na tą główną potrzebę doskonale odpowiada nowa, kompleksowa linia wprowadzona na rynek przez markę Clochee. Simply Nature by Clochee to 6 kosmetyków ukierunkowanych na szerokie działania przeciwstarzeniowe, których skuteczność została potwierdzona badaniami aparaturowymi. Składy produktów są bardzo precyzyjnie skonstruowane, tak by opóźnić i zniwelować efekty starzenia się skóry. Zawierają one aż 99% składników pochodzenia naturalnego jak np.: witamina c, cynk, kawior limonkowy, ceramidy i fitopeptydy, kwas hialuronowy czy kolagen akacjowy.