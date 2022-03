Naturalna troska dla skóry nadreaktywnej i naczyniowej

Jak rozpoznać skórę naczyniową?

W dzisiejszych czasach nie musimy się nad tym głowić samodzielnie, wystarczy udać się na wizytę do dermatologa lub kosmetologa, który bez problemu określi nasz typ skóry i jednocześnie podpowiedzą, na co szczególnie zwrócić uwagę, aby ją prawidłowo pielęgnować. Na co jednak zwrócić uwagę chcąc przeprowadzić samodzielnie "diagnozę"? Cechą charakterystyczną dla skóry naczyniowej jest jej wrażliwość i delikatność. Taka skóra najczęściej jest również cienka i szybko reaguje zaczerwienieniem na skutek zmieniających się czynników zewnętrznych (pogoda, stres, wysiłek fizyczny, ostre, gorące jedzenie i picie). Jest to związane z płytko położonymi naczyniami, które rozszerzając się w wyniku działania różnych bodźców, powodują nadreaktywność i czerwienie się skóry. Dodatkowo naczynia te są mało elastyczne, przez co ich obkurczenie i pozbycie się rumienia jest dość trudne.