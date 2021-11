Naturalne kosmetyki do włosów

Kosmetyki do codziennej pielęgnacji włosów – szampon w kostce

Jest wytworzony na bazie glinek, ziół, olejów roślinnych a jego skład został wzmocniony eterycznymi olejkami. Wegański szampon do włosów w kostce, bo o nim mowa, dzięki idealnie dobranym proporcjom składników tworzą preparat o wysoce pielęgnujących właściwościach. Jeśli jesteś zwolenniczką praktyk ekologicznych to tego typu kosmetyk będzie idealny dla zaawansowanej pielęgnacji włosów w zgodzie z naturą. Kompaktowy szampon do włosów jest ręcznie formowany, stąd nieznaczne nierówności w jego strukturze, co bynajmniej nie wpływa na jego pielęgnacyjne właściwości.