Nauczyciel całował uczennicę i dotykał ją w intymne miejsca. Prokura wnosi o kasację wyroku

Przed sądem toczy się sprawa nauczyciela z województw zachodniopomorskiego, który między lekcjami próbował doprowadzić do zbliżenia płciowego z jedną uczennic. Jak podaje prokuratura krajowa, z zeznań pokrzywdzonej wynika, że nauczyciel dwukrotnie prosił ją o pozostanie w klasie, zwracał się do niej per "kochanie", dotykał ją w intymne miejsca, całował. O zdarzeniu dziewczyna poinformowała bliskich.