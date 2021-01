Nergal znów szokuje. Dał wyraz swojej niechęci do Kościoła

Adam Darski, inaczej Nergal to wokalista i świetny muzyk. Dał się też poznać, jako świetny nauczyciel w programie "The Voice of Poland". Do jego drużyny w programie chciało się dostać wielu młodych piosenkarzy. Gwiazdor był cierpliwym trenerem i uczestnicy cenili sobie z nim pracę. Wokalista oprócz działalności muzycznej prowadzi salony barberskie. Ostatnio zaś pochwalił się w sieci swoim samochodem. Zainteresowanie wśród fanów wzbudziła jego rejestracja.