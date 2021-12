Nice To Fit You w noworocznej kampanii zachęca do diety roślinnej i "adopcji" leśnych pszczół

#NiceToBeeGreen

Podobnie jak w poprzedniej kampanii, komunikacja opiera się na charakterystycznym haśle "można? można!", a ambasadorami akcji są polskie gwiazdy filmowe - Agnieszka Więdłocha i Maciej Stuhr. Na potrzeby kampanii powstała specjalna sesja zdjęciowa oraz zostały nakręcone 15-sekundowe i 6-sekundowe spoty reklamowe, w których aktorzy w ciekawy i zabawny sposób zachęcają obecnych i nowych klientów Nice To Fit You do podjęcia wyzwania #NiceToBeeGreen. W ramach działań powstały również materiały wideo ukazujące zalety korzystania z innowacyjnych ścieżek zakupowych Nice To Fit You, m.in. ścieżki Flexi. Kampania jest emitowana w social mediach, na display'ach, YT, VoD, www, landing page'ach oraz w e-mail marketingu. Za strategię komunikacji, ideę kreatywną, KV, produkcję spotów i cały core do kampanii digitalowej odpowiada agencja H2O Creative. Agencja obsługuje również social media Nice To Fit You. Za planowanie i zakup mediów odpowiada Media Republic.