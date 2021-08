NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA PRZEMOC

Tylko w zeszłym roku dzięki funkcjonowaniu 4 linii przeciwprzemocowych, które wspieramy, udało się pomóc prawie 14 tysiącom potrzebujących kobiet. Nie wyobrażamy sobie, by mogło ich nagle zabraknąć, dlatego w tym roku także zdecydowaliśmy się pomóc i wesprzeć funkcjonowanie dwóch poradni "Niebieskiej Linii" Instytutu Psychologii Zdrowia – telefonicznej i mailowej. Przeznaczyliśmy na nie środki finansowe w wysokości 65 tys. zł, które wesprą działalność tych poradni przez kolejny rok. Co więcej, już po raz dwunasty zorganizowaliśmy bieg "Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie". Za wspólne pokonanie 25 tys. kilometrów fabryka Avon w Garwolinie przekaże dodatkowe 25 tys. zł na rzecz "Niebieskiej Linii" IPZ. Co więcej, nasze wyzwanie #KilometryPomocy zostało przedłużone i można do niego dołączyć do końca sierpnia, rejestrując swoje postępy w klubie Avon Kontra Przemoc w aplikacji Strava. Mamy nadzieję, że dzięki poradniom uda się pomóc jeszcze wielu pokrzywdzonym kobietom.