Nie tylko Hailey Bieber je uwielbia! Bluzy w stylu gwiazd

Hoodie w stylu Hailey Bieber

Wiemy już, że trend na oversize'owe bluzy wciąż trwa i ten fenomen szybko nie przeminie. Hailey Bieber, która zawsze wie jak zrobić wrażenie na swoich fanach, włożyła jasnoszarą bluzę z kapturem XXL do jeansowej kurtki. Do tego dodała wysokie kozaki do uda oraz kultowe awiatorki i czarną czapkę. Jeśli jeszcze nie macie w swojej szafie bluzy w rozmiarze XXL, koniecznie musicie to nadrobić! Może niekoniecznie trzeba ją wkładać do lakierowanych kozaków, tak jak zrobiła to Hailey, ale ten element garderoby również dobrze sprawdzi się w połączeniu z legginsami i sportowymi butami.