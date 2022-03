Nie tylko perła i lawenda. Najmodniejsze cienie na wiosnę 2022

Głębiny oceanu: perły i koralowce

Perłowe cienie do powiek mieliśmy okazję widzieć m.in. na pokazie amerykańskiej projektantki Anny Sui. Najlepiej wyglądają w towarzystwie gładkiej, nawilżonej cery, bronzera i matowej pomadki. Jeśli chodzi o najmodniejsze kolory na powiece, w tym sezonie stawiamy na koralowy róż, turkus i fiolet. Perłowe cienie doskonale radzą sobie z maskowaniem drobnych zmarszczek i niedoskonałości na powiekach. To również doskonałe uzupełnienie glow skin. Aby oko stało się optycznie większe, warto połączyć bazowy kolor z ciemniejszym odcieniem nałożonym przy zewnętrznym kąciku. Jeśli delikatnie wyciągniemy go ku górze, zniknie problem opadającej powieki.