Nie tylko pielęgnacja. Co jeść i pić, aby mieć piękną cerę?

Peelingi, maseczki, kremy nawilżające - na pewno znasz wiele sposobów, które pomagają w codziennej pielęgnacji cery. Czy wiesz, że na wygląd skóry twarzy duży wpływ ma także Twoja dieta? Sprawdź, co warto jeść i pić, aby wyglądać młodo i cieszyć się zdrową, promienną cerą.

Produkty pełne antyoksydantów

Antyoksydanty (inaczej przeciwutleniacze) to naturalne substancje, które mają bardzo korzystny wpływ na organizm. Przeciwutleniacze powstrzymują proces powstawania wolnych rodników, chronią skórę przed promieniowaniem UV i działają przeciwzapalnie. Wśród najpopularniejszych antyoksydantów wyróżniamy: polifenole, witaminy E i C, karotenoidy oraz koenzym Q10. Bogatym źródłem flawonoidów (z grupy polifenoli) są owoce (jabłka, pomarańcze, grejpfruty i porzeczki), warzywa (kapusta, brokuły, papryka) oraz miód i zielona herbata. Jednym z najsilniejszych antyoksydantów jest resweratrol. Znajdziesz go w skórkach winogron i czerwonym winie. Koenzym Q10 to nie tylko składnik kremów do pielęgnacji twarzy. Naturalnie występuje w oleju rzepakowym, wołowinie i rybach (głównie w tuńczyku i śledziach).

Witaminy i minerały

Witamina C przyczynia się do budowy kolagenu, który jest istotny w utrzymaniu młodego i zdrowego wyglądu. Witaminę C znajdziesz głównie w owocach takich jak truskawki, jeżyny, jagody i czarne porzeczki. Bogatym źródłem tej witaminy jest także natka pietruszki. Witamina E nazywana jest witaminą młodości. Dzienne zapotrzebowanie na ten składnik zaspokoisz, dodając do codziennego jadłospisu garść orzechów. Witamina K wspomaga procesy gojenia i korzystnie wpływa na sprężystość skóry. Znajdziesz ją głównie w zielonych warzywach liściastych (natka pietruszki, koperek, sałata, brukselka).

W utrzymaniu zdrowego wyglądu cery równie istotne są makro- i mikroelementy. Cynk jest dobry na trądzik. Wspomaga gojenie ran oraz wzmacnia włosy, skórę i paznokcie. Głównym źródłem cynku jest żywność pochodzenia zwierzęcego (mięso, wątróbka, jaja, ostrygi, ryby). Selen wpływa korzystnie na elastyczność cery, a potas zapobiega jej wysuszeniu.

Nienasycone kwasy tłuszczowe

Zdrowe tłuszcze, czyli nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, chronią cerę przed szkodliwym promieniowaniem UV i przyspieszają jej regenerację. Poza tym mają silne właściwości przeciwzapalne. Najwięcej kwasów Omega-3 znajdziesz w rybach morskich (łososie, sardynki, śledzie, makrele) oraz w olejach (rzepakowym, sojowym i lnianym). Dobrym źródłem tych kwasów (i jednocześnie zdrową przekąską) są także orzechy włoskie.

Woda, sen, zdrowa dieta