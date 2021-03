„Niech Cię usłyszą!” – nie tylko w Dzień Kobiet

„Niech Cię usłyszą!” – tak brzmi nazwa nowej kampanii Avon, która jest częścią globalnej strategii „Watch Me Now”. Jej celem jest oddanie głosu kobietom oraz zwrócenie uwagi na to, że nasze historie mogą inspirować inne dziewczyny do działania. Dzięki uruchomieniu specjalnej strony marka wesprze finansowo kampanie społeczne na rzecz kobiet. Do życiowej odwagi i dzielenia się swoimi historiami razem z Avon przekonują Kayah i Mery Spolsky – elektryzujący duet wokalistek.

Jak pokazuje badanie[1] przeprowadzone przez Avon wśród 8 tys. kobiet z całego świata, w tym z Polski, aż 68% z nich znajduje siłę w historiach innych kobiet, które podzieliły się swoimi doświadczeniami i inspirują je tym samym do działania. To właśnie dzięki takim motywującym historiom wiele kobiet może wreszcie uwierzyć w to, że mogą żyć tak, jak sobie wymarzą.

Girls power!

Marka Avon w ramach kampanii „Niech Cię usłyszą!” uruchomiła specjalną stronę watchmenow.avon.com, gdzie dziewczyny (i nie tylko) dzielą się swoimi przeżyciami oraz piszą, co napędza je do działania, z czego są dumne i czego chcą od życia. Co najważniejsze, za każdą dopisaną historię Avon przekaże 1 dolara na swoje kampanie społeczne wspierające inicjatywy prokobiece.

W ramach naszej kampanii chcemy pokazać kobietom, że mają one w sobie na tyle siły, by walczyć o siebie, o swoje potrzeby, a także mówić głośno o tym, co myślą, o czym marzą i czego oczekują od życia. Jak pokazują wyniki naszego badania, aż 72% kobiet chętnie opowiada o swoich przeżyciach i nie ma przed tym oporów. Głos każdej z nas jest ważny, a teraz może dodatkowo wesprzeć ważny cel, jakim jest wsparcie przez Avon prokobiecych kampanii społecznych - mówi Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna Avon Cosmetics Polska.

Materiały prasowe „Niech Cię usłyszą!”, AVON Źródło: Materiały prasowe

Celebracja kobiecości

Kosmetyki mogą inspirować, dodawać pewności siebie, pomagać wyrażać naszą osobowością albo po prostu poprawiać humor. Marka Avon z okazji Dnia Kobiet przygotowała cztery nowości odpowiadające na różne potrzeby kobiet – czerwoną szminkę Matte Legend, nową linię produktów Encanto Spontaneous, serum ANEW aktywujące młodość skóry i wodę perfumowaną HERSTORY Love Inspires. To idealne propozycje zarówno dla dziewczyn szukających produktów do makijażu, jak i tych, które są fankami zapachów i kosmetyków do pielęgnacji. Dodatkowo w katalogu 3/2021 polecą je Kayah i Mery Spolsky.

















Źródło: Materiały prasowe





[1] Badanie konsumenckie „My Story Matters”, przeprowadzone w lutym 2020 r., na reprezentatywnej grupie 8000 kobiet, na zlecenie firmy Avon.