Niech się świeci - stylizacje na Sylwestra i Karnawał według MODIVO

Ten sezon należy również do sentymentalnej podróży w czasie - do momentu, gdzie moda przechodziła liczne transformacje, a w dobrym stylu były eksperymenty. Dedykowane milenialsom i przedstawicielom generacji Z tendencje prosto z początku lat dwutysięcznych to teraz najbardziej pożądany trend w modzie. Popularnością znów cieszą się futra, obszerne, grube i - przede wszystkim - sztuczne, tak jak w propozycji marki Elisabetta Franchi. Lubiana jest również asymetria - odsłonięta noga, ramię lub fragment ciała to aktualnie najczęściej wykorzystywany zabieg w modzie wieczorowej.