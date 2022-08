Niedoskonałości pod kontrolą – odkryj nowe produkty z linii Purritin Iwostin

Niedoskonałości skóry to wbrew pozorom nie tylko dolegliwość okresu dojrzewania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, trądzik stał się bardzo częstym problemem, z którym borykają się osoby także po 25., 30., a nawet 40. roku życia. Odpowiednia pielęgnacja to podstawa w drodze do perfekcyjnej skóry. Twoimi sojusznikami będą nowe produkty z linii Iwostin Purritin: Lekki krem sebum control i Tonik oczyszczająco normalizujący.