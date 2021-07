Nieinwazyjne odmładzanie twarzy i ciała za pomocą nici

NICI rewitalizujące

Nici rewitalizujące są cienkie i gładkie. Nie mają nacięć. Służą do rewitalizacji skóry oraz do wygładzenia płytkich zmarszczek. Mogą być stosowane nawet w okolicach wyjątkowo delikatnych, jak np. dolna powieka. Nici rewitalizujące po wszczepieniu w skórę zwiększają jej objętość, przez co likwidują zmarszczki. Jednak ich główne działanie to silna stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu. Nowe włókna kolagenowe poprawiają kondycję skóry, nadają się także do delikatnego liftingu – np. przy zmarszczkach mimicznych oka, szyji, dekoltu, dłoni oraz okolic ust.