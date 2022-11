Nietrzymanie moczu nie musi wykluczać z życia społecznego

To np. wkładki Elly Fresh, które zapewniają nawet 3-krotnie lepsze uczucie suchości niż klasyczne podpaski i wkładki*. Regularnie stosowane i odpowiednio często zmienianie pomagają pozbyć się nieprzyjemnej woni dzięki systemowi kontroli zapachu. To dodaje pewności siebie i sprawia, że wiele kobiet wraca do wcześniejszego stylu życia. Z wkładkami higienicznymi bez problemu można uprawiać sport lub udać się z bliskimi na wakacje. Testowane dermatologicznie wkładki Elly Fresh zapewniają świeżość w każdej sytuacji. Do tego wszystkiego dochodzi duża wygoda. Wkładki są supercienkie i zawierają jedwabiście gładką powłoczkę. Nie odznaczają się pod bielizną, dlatego z powodzeniem można nosić je nawet do bardzo obcisłych strojów. Poza kropelkowym nietrzymaniem moczu, wkładki stosować można pomocniczo także w przypadku większych problemów z inkontynencją.