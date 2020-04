Niewielkie, ale imponują stylem. Cudne listonoszki

Sięgasz do szafy, wybierasz dowolne ubrania z zamkniętymi oczami, a ona i tak pasuje. Uniwersalna listonoszka to prawdziwy skarb. Nosimy ją my, noszą nasze córki i nosiły też mamy. Ta praktyczna torebki nie musi być ani bardzo pojemna, ani szczególnie efektowna, aby nadawać naszym strojom wyrazu. Jest wręcz niezastąpiona.

Listonoszka - klasyczna, ulubiona torebka

O niektórych ubraniach i dodatkach nie bez powodu mówi się, że za kilka lat i tak nie wyjdą z mody i są dobrą inwestycją. Nawet jeśli pogoń za trendami modowymi nie jest dla ciebie najważniejsza, zapewne zwracasz uwagę na to, czy torebka jest wygodna i praktyczna. Modele na pasku do noszenia na skos są w tym przypadku najlepsze – ładne, praktyczne, bardzo wygodne i pozostawiają nam wolne ręce, co przyda się np. przy robieniu zakupów.

Na wiosnę, lato, jesień i zimę

Czarna listonoszka to prawdopodobnie najczęściej kupowana torebka wszech czasów. Jej uniwersalność i względy praktyczne sprawiły, że noszą ją kobiety w każdym wieku i do rozmaitych stylizacji. To model całoroczny i jeden z dodatków, które naturalnie dopasowują się do reszty stroju, bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, gdzie spędzasz czas i jaki jest twój indywidualny styl.

Klasyka nie musi być nudna

Najprostsze modele listonoszek nosimy najchętniej, ale nawet klasyczne dodatki też z czasem stają się nudne. Aby nie ulec modowej rutynie, wybierajmy torebki proste, ale z akcentem. Ciekawe modele to listonoszki na regulowanych paskach z łączonych materiałów: tkaniny, skóry naturalnej lub syntetycznej, zamszu i metalowych detali. Dzięki różnym fakturom, błyszczącym i matowym powierzchniom materiałów i oryginalnym suwakom, nitom i przeszyciom to torebki zarazem proste i oryginalne. Klasyczny model możesz urozmaicić oryginalnym łańcuszkiem, brelokiem albo fantazyjnie zawiązaną apaszką. Ten trik nada szyku nawet prostym strojom i sprawi, że tę samą torebkę będziesz mogła nosić na kilka sposobów.

Niebanalne, żakardowe modele mienią się w świetle. W zależności od tego, pod jakim kątem spojrzysz na torebkę, na materiale, z którego została uszyta, zobaczysz połyskujący deseń lub napisy. Takie torebki mogą urozmaicić prawie każdy strój, a brandowane elementy takie jak tkanina, blaszki i sygnowane nazwą marki suwaki, podkreślą ich styl i wysoką jakość.

Listonoszka – mała, średnia czy duża?

Najchętniej stawiamy na listonoszki o średniej wielkości. To modele, do których nie zmieścimy np. teczki o formacie A4, ale wiele potrzebnych drobiazgów już tak. Małe torebki typu listonoszka to raczej ozdoby niż funkcjonalne dodatki, ale na spacer lub zakupy sprawdzą się świetnie: mieszczą portfel, telefon i klucze, czyli wszystko to, co najważniejsze. Największe spośród listonoszek to modele wybierane nieco rzadziej, ale za to cenione za dużą pojemność.