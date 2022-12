Niezapomniana noc Sylwestrowa w Hotelu Boss w Warszawie

Bufet zimny, ciepły, Open Bar w Sylwestra w Hotelu Boss

Każdy z gości, który zdecyduje się na zakup biletu na Bal Sylwestrowy w Hotelu Boss, przywita nowy 2023 rok w doborowym towarzystwie i szampańskim nastroju. Organizatorzy zadbali o to, by goście Balu Sylwestrowego w Hotelu Boss przez całą noc mogli próbować pysznych potraw w ramach zimnego i ciepłego bufetu. W menu Sylwestrowym znajdą się m.in. potrawy tradycyjne takie jak: kaczka, galaretka z długo gotowaną wołowiną, czy pasztet. W Sylwestrowym menu znajdą się także bardziej nowoczesne oraz wegetariańskie propozycje: sałatka z kaszy gryczanej z warzywami, krem z topinamburu, krewetki w pomidorach etc. Na biorących udział w Sylwestrowej zabawie w Hotelu Boss czeka wyjątkowy także live cooking oraz bufet deserów domowej roboty, z których słynie Hotel Boss - m.in. torty bezowe z migdałami, mus z białej czekolady, mus z szampana, etc. Każdy z uczestników Balu Sylwestrowego będzie miał do 4.00 rano dostęp do open baru. Z pełną ofertą menu Balu Sylwestrowego w Hotelu Boss można zapoznać się tu: www.hotelboss.pl/pl/oferty-specjalne/bal-sylwestrowy-2022.htm