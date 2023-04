Niezbędne sprzęty do domu – poradnik zakupowy Biedronka Home

Takie chusteczki dostępne są w wielu wariantach, np. do mebli, toalety, powierzchni z kamienia lub ze szkła, do sprzątania kuchni oraz łazienki. To dzięki nim oszczędza się sporo czasu, ponieważ nie trzeba iść do szafki z chemią, szukać odpowiedniego środka i szmatki, myć blatu, płukać zabrudzonej ściereczki oraz odkładać chemii na miejsce. Zamiast tego wyjmuje się chusteczkę, ściera plamę i wyrzuca do kosza.