Niezwykłe prezenty wielkanocne dla niej i dla niego

Jazda off road po trudnym terenie

Okres wiosennych roztopów, który kojarzy nam się z dużą ilością błota i kałuż, to perfekcyjny czas do realizacji jazd off roadowych wszelkiej maści. Niezależnie, czy postawisz na klasyczną terenówkę, wyścigowe buggy czy quady, off road realizowany w trudnym terenie to idealny podarunek wielkanocny dla każdego miłośnika motoryzacji. Podczas realizacji na uczestnika czekają płytkie rzeki, strome zjazdy i podjazdy, trawersy i doły błotne. Poziom trudności trasy zawsze dopasowywany jest indywidualnie do umiejętności osoby obdarowanej, a nad realizacją czuwają doświadczeni kierowcy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, udzielając rad i wskazówek. Gwarantujemy, że każdy mężczyzna uwielbiający wyzwania będzie wniebowzięty!