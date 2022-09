NIVEA 3W1 Krem korygujący na cienie pod oczami z kwasem hialuronowym – błyskawiczny sposób na piękny i młody wygląd oczu

Łatwy w aplikacji

Krem korygujący na cienie pod oczami wyposażony jest w wygodny aplikator z gąbeczką, co pozwala idealnie nanieść produkt na delikatną skórę okolicy oczu. Naciśnięcie przycisku click & go znajdującego się na końcówce opakowania uwalnia niewielką kroplę kremu. Wklepujemy go kierując się od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka. Dla lepszego krycia można powtórzyć aplikację dwa lub trzy razy. Łatwość użycia produktu pozwala na stosowanie go w każdej sytuacji i nawet gdy nie mamy dużo czasu.