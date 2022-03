"No Shame. No Fear." – kolekcja w słusznej sprawie

Marka answear.LAB stworzyła kapsułową kolekcję ubrań, której towarzyszy hasło "No Shame. No Fear.". Ideą przyświecającą nowej linii ubrań i akcesoriów jest manifestowanie kobiecej siły oraz dodawanie im odwagi, by mogły żyć i postępować na własnych zasadach. W kolekcji znajdziemy wiele fasonów, które pozwolą stworzyć różnorodne stylizacje. Od casualowo-denimowych propozycji, po T-shirty z wyrazistymi i odważnymi przesłaniami. Dodatkowo wiele z nich nawiązuje do męskiej garderoby – marynarki oversize, garniturowe spodnie, proste białe koszule. Kolekcję dopełniają buty i akcesoria: sneakersy oraz skórzane torebki. Całość utrzymana jest w czarno-białej tonacji z mocnymi akcentami oranżu, czerwieni i szarości. Różnorodność dostępnych fasonów nawiązuje do swobody wyrażania siebie poprzez ubiór – możemy korzystać ze wszystkiego, co oferuje nam świat mody. Kobiety mogą nosić to, na co mają ochotę i czuć się w tym dobrze.