Nowa kolekcja odzieży Sprandi na wiosnę–lato 2021

Produkty z najnowszej kolekcji Sprandi, choć osadzone w trendach, są komercyjne – fasony i kolory zostały wybrane tak, by przyciągały wzrok i (jako że kolekcja przeznaczona jest do sprzedaży online) były łatwe w zakupie przez sklep internetowy. Odzież Sprandi to projekty casualowe, gotowe do noszenia na co dzień, dedykowane kobietom, mężczyznom, a także dzieciom.