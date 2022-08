Nowa kolekcja WITTCHEN na jesień i zimę 2022/23: get inspired

Podróże w najlepszym stylu

W WITTCHEN znajdziesz wszystko, co potrzebne, by podróż przebiegała komfortowo i w najlepszym stylu. Walizki z zaawansowanymi technologicznie zamkami bezpiecznie przechowają Twoje rzeczy osobiste, byś mógł/mogła skupić się na przyjemnościach podróży. A ich ponadczasowe wzornictwo zachwyci nawet najbardziej wybrednych. W tym sezonie w ofercie tej marki wielbiciele dalszych eskapad znajdą walizki ze wytrzymałych tworzyw w nasyconych kolorach i z tłoczeniami. Na uwagę zasługują też miękkie walizki i nylonowe torby, a także poręczne plecaki i nerki. Żeby dopełnić swój podróżny look, sięgnij po skórzane dodatki i inne akcesoria podróżne, które również oferuje WITTCHEN.