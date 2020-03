WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera rower + 2 rower miejskirower damski 5 godzin temu Nowa propozycja rowerów miejskich od Tabou Uwielbiasz przemierzać miasto na rowerze – dojeżdżasz na nim do pracy i na spotkania z przyjaciółmi? Doskonale – mamy dla Ciebie kilka interesujących nowości. Sprawdź, co oferuje nowa kolekcja rowerów miejskich od polskiego producenta Tabou.pl Podziel się (Materiały prasowe) Rowerzyści opanowują polskie metropolie – to świetna wiadomość, bo rower miejski jest zdrowym i ekologicznym środkiem transportu. Im więcej z nas wybierze rower zamiast samochodu, tym lepsza będzie jakość powietrza w miastach. Jaki rower będzie najlepszy do miasta? Po dziesięcioleciach jazdy na poczciwych składakach z radością powitaliśmy zupełnie nowe modele rowerów. Kilka lat temu pojawiły się stylowe holenderki i Polki od razu je pokochały. Spora część rowerzystów to zwolennicy rowerów crossowych. To świetny wybór dla tych, którzy lubią na rowerze wyskoczyć również w plener. Dla tych, którzy poruszają się głównie w mieście po ścieżkach rowerowych zdecydowanie polecamy modele miejskie. Jeśli szukasz roweru miejskiego dla siebie – solidnego sprzętu w rozsądnej cenie to świetnie trafiłeś. Mamy dla Ciebie trzy nowe modele jednośladów wyprodukowanych w Polsce. Wyposażyliśmy je tak, aby były niezawodne i wygodne. Zadbaliśmy o niebanalny design, więc z pewnością wyróżnisz się z tłumu rowerzystów na ścieżce rowerowej. Brzmi nieźle? To wsiadamy! Rower miejski dla wymagających - Kayla 3SPD Nexus Kayla to klasyczna, miejska damka – skupiliśmy się tutaj na zapewnieniu jak najwyższego komfortu jazdy. Zarówno przedni widelec, jak i wspornik siodła są amortyzowane. Co to oznacza dla Ciebie? Nie tylko wygodę, to jest oczywiste – gładko przejedziesz po brukowanej uliczce czy leśnej ścieżce. Dobre tłumienie nierówności i bezpieczniejsze manewry zapewnia widelec SUNTOUR M3010. Na tym rowerze możesz śmiało zjechać z asfaltu do lasu. Siodełko z elastomerem to w opinii doświadczonych cyklistów najwygodniejsze rozwiązanie. Docenisz je już na pierwszej, dłuższej wycieczce rowerowej. Siodełko jest odpowiednio szerokie, ale wyprofilowane tak, aby współgrało z kobiecą anatomią. Przyjrzyjmy się teraz osprzętowi – przerzutki Shimano Nexus oferują 3 biegi na przekładni zintegrowanej w piaście. Wygodnie zmienisz przełożenie za pomocą ergonomicznej obrotowej manetki. Hamulce to klasyczny V-brake z przodu i mechanizm torpedo, czyli możesz zahamować nie tylko dźwignią na kierownicy, ale też przez cofnięcie pedałów. To dobre rozwiązanie w ruchu miejskim, którego dynamika wymaga też awaryjnego hamowania. Kayla 3SPD NEXUS otrzymała dwukomorowe obręcze, na których zainstalowaliśmy opony o niskich oporach toczenia. W tylnej piaście ukryte jest dynamo, które zasila oświetlenie – w tym przypadku to nowoczesne lampki LED. Szerokie błotniki z gumowymi osłonkami i osłona łańcucha to pewność, że bez względu na pogodę zsiądziesz z roweru w czystym ubraniu. Bagażnik posiada dodatkowo komplet naciągów – ułatwi to stabilne umocowanie tego, co zechcesz na nim przewieźć. Materiały prasowe Podziel się KAYLA 3SPD NEXUS – rower miejski cena - 1699.00 zł Zakochaj się w subtelnym designie – rower miejski Kayla 7SPD Na pierwszy rzut oka rowery Kayla 3SPD Nexus i Kayla 7SPD nie różnią się od siebie. Zbudowane na aluminiowej ramie, która praktycznie pozbawiona jest górnej rury. Dolna rura ma większą średnicę, rower zyskuje dzięki temu ciekawy wygląd. Kierownica jest lekko wygięta – taki profil pozwala precyzyjniej manewrować rowerem, co w mieście jest niezwykle istotne. Jeśli chodzi o malowanie ramy, to postawiliśmy na biel i pastele – kolory, które pasują do każdej damskiej stylizacji. Na rowerze Kayla siedzisz w pozycji wyprostowanej, na siodełko z elastomerem i amortyzowaną sztycą. Zapewnia to maksymalny komfort jazdy. Rower miejski KAYLA 7SPD odrobinę różni się od swojej poprzedniczki. Dysponujemy tutaj wyłącznie hamulcem V-brake – jest to rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w mieście. Jego atutem jest również łatwe i tanie serwisowanie. Rower wyposażony jest w standardową tylną przerzutkę z siedmioma biegami. Kayla 7SPD ładnie trzyma się drogi na zakrętach. Tak jak Kayla 3SPD Nexus otrzymała opony, które po bokach mają bloczki. Środek opony ma delikatny bieżnik, co sprawia, że nie musisz wkładać zbyt wiele wysiłku, aby go rozpędzić. Nasza miejska damka została wyposażona we wszystko, czego potrzebujesz. Bagażnik z naciągami, stopka czy szerokie błotniki są niezbędne do komfortowego użytkowania roweru. Materiały prasowe Podziel się Kayla 7SPD Taobu – rower miejski cena - cena 1499.00 zł. Rower Retro Tabou - miejski klasyk Czarna rama o pięknej geometrii, chromowane dodatki i solidne wyposażenie. Tak można krótko opisać rower miejski Retro Tabou 2020. Rama roweru Retro to podstawa dla tego eleganckiego, miejskiego jednośladu. Wykonana z hydroformowanego aluminium, co sprawia, że lekkość idzie tutaj w parze z odpowiednią sztywnością. Górna rura spływa łagodnym łukiem i łączy się z dolną za pomocą niewielkiego wspornika. Wysmakowaną formę wspiera tutaj głęboka czerń lakieru. Klasyczny design uzupełniają tutaj starannie wybrane dodatki. Chromowana lampa – duża i zdecydowanie w stylu retro. Zasilana jest za pomocą dynama ukrytego w piaście. Brązowe siodełko i chwyty kierownicy w tym samym kolorze. Do tego nietuzinkowe i bardzo dyskretne zdobienia na ramie. Jeśli retro to oczywiście jasne opony – tutaj model doskonale dobrany na asfalt. Kierownica to typowa jaskółka, jej ustawienie względem siodełka sprawia, że pozycja do jazdy jest bardzo wygodna. Na Retro siedzisz pewnie, z wyprostowanymi plecami. Dzięki temu Twój kręgosłup nie jest nadmiernie obciążony, jazda jest relaksująca nawet na dłuższych dystansach. Dużą rolę dla komfortu jazdy odgrywa dobrze dobrane siodełko – Retro wyposażyliśmy w naszą "miejską kanapę” – Tabou CITY. Szerokie i niezbyt miękkie, o anatomicznym profilu. Jest to model unisex – znajdzie uznanie zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Ten rower nie tylko świetnie się prezentuje. Na uwagę zasługuje także jego wyposażenie. Osprzęt to przede wszystkim nowoczesna przerzutka Shimano Nexus w piaście. Trzy biegi, których zmiana odbywa się za pomocą obrotowej manetki to dokładnie tyle, ile będziesz potrzebować w mieście. Za bezpieczne hamowanie odpowiadają tutaj dwa mechanizmy. Z przodu łatwy w serwisowaniu i niezawodny V-brake, natomiast za hamowanie tylnego koła odpowiada torpedo. Dzięki temu zwiększa Twoje bezpieczeństwo. Retro dostępny jest w dwóch rozmiarach kół 26” i 28” na ramach 17” i 19”. Duże koła zapewniają szybszą jazdę, a mechanizm korbowy Prowheel i solidny napęd zapewniają bardzo wydajny transfer energii. Retro to model, z którego jesteśmy naprawdę dumni – udało nam się stworzyć sprzęt, który doskonale wpasowuje się w wymagania ruchu miejskiego, a do tego wygląda naprawdę wyjątkowo. Materiały prasowe Podziel się Retro Tabou – rower miejski cena - cena 1599.00 zł. Dobry rower nie musi być drogi Jeśli chcesz kupić dobry rower nigdy nie kieruj się ceną. W tym przypadku regułą nie jest: im droższy tym lepszy. Zwróć uwagę na to, jak wyposażony jest rower, który chcesz kupić. Porównaj cenę i wyposażenie kilku rowerów różnych marek z tego samego segmentu. Nie musimy chyba nikogo przekonywać, że chińskie modele marketowe atrakcyjną mają tylko cenę? Jeśli chcesz kupić rower na lata, wygodny i niezawodny - wybierz produkt od polskiego producenta.