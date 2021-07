NOWE BIODEGRADOWALNE CHUSTECZKI DO TWARZY NIVEA PRZYJAZNE DLA PLANETY

Nowe biodegradowalne chusteczki do demakijażu NIVEA występują w 5 wariantach, dla potrzeb każdego rodzaju skóry: łagodzące z olejkiem migdałowym dla cery suchej i wrażliwej, odświeżające z witaminą E dla cery normalnej i mieszanej, micelarne Rose Touch z organiczną wodą różaną dla każdego rodzaju cery, Naturally Good z organicznym aloesem oraz profesjonalne chusteczki z kompleksem MicellAIR. Wszystkie chusteczki do demakijażu NIVEA mają ten sam, niezawodny poziom skuteczności w oczyszczaniu skóry twarzy. Wprowadzenie na rynek biodegradowalnych chusteczek oczyszczających do twarzy NIVEA jest częścią zaangażowania firmy Beiersdorf w zrównoważony rozwój.