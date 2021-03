Nowe funkcjonalności w QCZAJfitness - unikalnej platformie z treningami on-line

Z początkiem wiosny miała miejsce kolejna, duża aktualizacja platformy z treningami online – QCZAJfitness. Teraz można korzystać z trzech różnych linii treningowych jednocześnie, a ponadto każdy trening można dodać do Ulubionych i wracać do niego w dowolnym czasie. Nowością są też regularne treningi na żywo z QCZAJ’em i innymi trenerami QCZAJTeam.

QCZAJfitness to zindywidualizowane plany treningowe, dopasowane do możliwości i potrzeb konkretnego użytkownika. Obecnie w ofercie jest 13 linii treningowych, na które składa się prawie 300 filmów treningowych. System śledzi postępy trenującej osoby i dopasowuje filmy treningowe tak, by ćwiczenia z QCZAJfitness dawały najlepsze efekty. Użytkownik ma możliwość korzystania z trzech różnych linii treningowych jednocześnie w dowolnych dniach tygodnia. Oprócz tego, cała baza materiałów treningowych dostępna jest dla każdego w formie biblioteki filmów, z której samodzielnie można tworzyć ulubione treningi. System działa zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych – z QCZAJfitness można ćwiczyć na laptopie, telefonie, tablecie i telewizorze - w domu, w podróży czy na wakacjach. Rozpoczęcie przygody z QCZAJfitness jest banalnie proste, a QCZAJ osobiście przeprowadza nowego użytkownika przez proces wyboru właściwych dla niego opcji.

Za ideą stworzenia QCZAJfitness stoi Daniel QCZAJ, trener motywator, którego celem od samego początku jest uświadomienie ludziom, że na drodze do wymarzonego celu sami sobie jesteśmy największą przeszkodą i wystarczy pozytywna energia i wsparcie, by móc tę przeszkodę pokonać.

"QCZAJfitness to nie jest tylko platforma do ćwiczeń i nagrane filmy. QCZAJfitness to miejsce, społeczność, doświadczenie bycia razem. Taki cel przyświecał mi od samego początku i tych wartości nie chcę przedkładać ponad nic innego” - mówi QCZAJ. – "QCZAJfitness to przede wszystkim ludzie. To społeczność, która wzajemnie ładuje się energią, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na treningi live. Niesamowitym uzupełnieniem platformy jest grupa FITLARWY QCZAJ’a, utworzona przez moje ukochane baby. Tam po treningach wspierają się nawzajem”

"QCZAJfitness w 2021 roku przejdzie kolejne przemiany. W planach są nowe, innowacyjne funkcje i aktywności, które wzmocnią społeczność i dadzą kolejne dawki endorfin. W tym roku QCZAJ i QCZAJfitness są również patronem Trapeton Summer Bash w Gdańsku – festiwalu z muzyką latino. Jest ona bardzo bliska QCZAJ’owi… i Daniel nie wyklucza, że jedna z nowych linii treningowych będzie właśnie w takim stylu. Jesteśmy również w tracie poszerzania bazy trenerskiej, a ten proces przeprowadzamy tak, by mieć pewność, że każdy trener QCZAJTeam spełni przede wszystkim oczekiwania naszych użytkowników” – deklaruje Paweł Baj z QCZAJTeam.

"Zespół QCZAJTeam postawił przed nami prawdziwe wyzwanie. Rozwój platformy QCZAJfitness ma odbywać się w taki sposób, by z jednej strony, szybko reagować na sygnały od użytkowników i dodawać oczekiwane funkcjonalności, a z drugiej zaś, by nie zatracić bezpośredniej relacji z nimi. Każdy użytkownik QCZAJfitness ma mieć możliwość szybkiego kontaktu z nami i konsultacji. QCZAJfitness w harmonijny sposób łączy filozofię działania QCZAJ’a z nowoczesnymi technologiami.” – mówi Jarosław Nakraszewicz prezes zarządu Brand New Story, agencji odpowiedzialnej za stworzenie nowej wersji i rozwój platformy.

"Takie podejście jest szczególnie trudne projektowo. QCZAJfitness rozwija się w takim tempie, że raz na 2 - 3 miesiące konieczna jest aktualizacja platformy. Pojawiają się nowe funkcje, użytkownicy mają coraz większe możliwości, my zaś na bieżąco musimy uzupełniać bazę wiedzy, wspierać użytkowników i odpowiadać na ich pytania. Tworzenie ulubionych treningów, sortowanie ich po rodzaju sprzętu treningowego, czy możliwość śledzenia swoich postępów treningowych to tylko niektóre ze zmian zawartych w ostatniej aktualizacji. Cieszy nas bardzo to, że to podejście spotyka się z uznaniem użytkowników. Świadczy o tym rosnąca ich liczba, a także pozytywne opinie od użytkowników.”

"Cieszę się, że pracujemy razem z QCZAJ’em tworząc QCZAJfitess już od ponad 3 lat. Zrealizowaliśmy wszystkie filmy treningowe, które znajdują się na platformie oraz dbamy o jej codzienne sprawne funkcjonowanie. Czasy pandemii bardzo mocno pokazują, jak ważna jest aktywność fizyczna. W czasie ograniczenia funkcjonowania siłowni QCZAJfitness stał się dla wielu wirtualnym odpowiednikiem trenera personalnego. W tym roku planujemy nagranie kolejnych filmów do nowych linii treningowych i dalszy rozwój platformy. Treningi QCZAJfitness, poza wersją na stronie qczajfitness.pl, są dostępne w dekoderach sieci kablowej TOYA, ale prowadzimy obecnie rozmowy również z innymi operatorami płatnej telewizji, żeby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do treningów z QCZAJ’em” – mówi Krzysztof Mikulski z Frame by Frame, firmy która odpowiada za produkcję materiałów video i obsługę klientów.