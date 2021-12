Nowoczesna i elegancka kuchnia Haier

Piekarnik Haier I-Touch 4 HWO60SM5T5BH z aplikacją hOn oraz interaktywnym ekranem dotykowym to urządzenie gwarantujące 5-cio gwiazdkowe dania. Wbudowana książka kucharska posiada 300 przepisów i 50 filmów z przepisami, które poprowadzą Cię krok po kroku podczas gotowania. Wraz z osobistym asystentem Cook with Me będą niezastąpionym wsparciem. Dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi możesz w łatwy sposób zarządzać zarówno programami, temperaturą jak i czasem pieczenia. Nie musisz się zatem martwić o przypalenie dania, wystarczy wybrać odpowiedni program i czas pieczenia dla naszej potrawy. Piekarnik wyposażony jest w sztuczną inteligencję, którą m in. wykorzystuje funkcja Climatech zapewniając równomierne rozprzestrzenianie się ciepła wewnątrz piekarnika. Temperaturę mięsa lub ryby możesz również sprawdzić za pomocą termosondy, zaś Panel Szefa Kuchni zadba o to, by zapewnić odpowiednie rozprowadzenie powietrza i wilgotności w piekarniku, co wpłynie na jakość i chrupkość twoich wypieków. Dodatkowo dzięki specjalnemu oświetleniu, zapewniającemu widoczność 360°, będziesz dokładnie widzieć, kiedy twoje dania będą odpowiednio podgrzane czy upieczone. Po zakończeniu pieczenia, piekarnik Haier I-Touch 4 HWO60SM5T5BH czyści się samodzielnie rozkładając wszelkie resztki zanieczyszczeń dzięki specjalnym panelom katalitycznym.