Nowoczesne gadżety do kuchni. Codzienne gotowanie stanie się szybsze i przyjemniejsze

Zadaniem sprzętów kuchennych jest przede wszystkim ułatwienie nam życia. Teraz, gdy wiele osób pracuje z domu i nie ma możliwości korzystania z kuchennej kafeterii, warto postawić na drobne sprzęty i akcesoria. Dzięki nim stworzymy kulinarne arcydzieła.

Gotowanie jest dla większości osób jednym z cięższych obowiązków. Na szczęście wystarczy dobry plan oraz zestaw kuchennych przyrządów, aby codzienny lunch mieć zawsze pod ręką. Oto jak możemy wykorzystać oszczędzające nasz czas, takie jak opiekacz do kanapek czy blender do koktajli.

Ekspresowe śniadanie (na ciepło)

Nie ma to jak grzanka z masłem i dżemem oraz filiżanka aromatycznej kawy o poranku. To również jeden z najprostszych sposobów na śniadanie w wersji ekspresowej. Wystarczy mieć pod ręką opiekacz do kanapek, dzięki któremu możemy przygotować nie tylko śniadanie, ale i szybką przekąskę lub niewielki obiad. Nowoczesne modele opiekaczy mają płaskie płyty grzewcze, przez co tosty nie wyglądają jak "wypchane poduszki".

W zestawie takiego opiekacza znajdziemy wymienne płytki do przygotowywania nie tylko klasycznych sandwiczy, ale i gofrów czy placków. Teraz przygotowanie prawdziwego panini lub chrupiących kanapek z pełnoziarnistego chleba będzie równie łatwe, jak zamówienie śniadania w modnej kawiarni. Nie lubimy na słodko? Alternatywą dla marmolady może być pikantny sos z mango lub barbecue. Wszystko zależy od tego, na co mamy aktualnie ochotę.

Kuchenne pomoce do szybkich dań

Nóż i deska to podstawowe akcesoria, ale niejedyne. W naszej kuchni znajdzie się miejsce dla wielu innych narzędzi, jak np. kolekcji łopatek, szczypców czy dozowników. Warto mieć pod ręką różnej wielkości miski (jedną do sałat, drugą z durszlakiem do odcedzania makaronu), a także pojemniki z miarką do odmierzania potrzebnej ilości składników. Przygotowując sałatkę na obiad, przyda nam się mechaniczny rozdrabniacz lub sprytna temperówka do warzyw (idealna do robienia potraw typu raw vegan). Na liście niezbędnych przyborów kuchennych nie może zabraknąć również drewnianej łyżki oraz łopatki do odwracania kotletów, bez względu na to, czy robimy je z mięsa, soi czy buraka. Przyda się także żaroodporne naczynie, w którym szybko upieczemy np. łososia z serową pierzynką.

Garnki i patelnie dla kulinarnych debiutantów

Przygotowanie smacznego posiłku nie musi zajmować godziny. Jeżeli mamy małą kuchnię i przeraża nas olbrzymi wybór naczyń, zdecydujmy się na zestaw podstawowy, czyli jeden duży garnek, dwa średnie i dwa małe. Do tego przydadzą się dwie patelnie różnej wielkości – uniwersalna (okrągła z dość niskim brzegiem, w sam raz do naleśników) oraz głęboka typu wok, do smażenia potraw jednodaniowych.

Mając pod ręką paczkę mrożonych warzyw, kawałki kurczaka i mieszankę orientalnych przypraw do smaku, w ciągu 20 minut wyczarujemy błyskawiczne i smaczne danie. Jeśli nie jemy mięsa, możemy je zastąpić wędzonym tofu, paluszkami krabowymi lub wegańską mielonką na bazie białka sojowego. Warto też kupić patelnię grillową zawierającą specjalne żłobienia, które pod wpływem ciepła nadają kotletom charakterystyczny wygląd. Ciekawym rozwiązaniem są też patelnie z wyprofilowanym otworem do smażenia (np. do jaj, racuchów), dwustronne (do omletów i wafli), a nawet takie z karbowanym dnem w kształcie ryby!

W kuchni można też się bawić