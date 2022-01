Nowość: Wedlowe Ciastko czekoladowe z nadzieniem pomarańczowym

Wedlowe Ciastko czekoladowe z nadzieniem pomarańczowym to wyjątkowe ciastko, pełne pysznego pomarańczowego nadzienia, w którym ukryto czekoladę E.Wedel w postaci dropsów. Dodatkowo, całości dopełnia czekoladowa dekoracja na wierzchu ciastka. Nowość to idealne połączenie oryginalnej wedlowskiej czekolady oraz pysznego delikatnego ciasta. Wypiek to innowacyjny produkt, który wyróżnia się w tradycyjnej kategorii drożdżówek. Ciastko dostępne jest w atrakcyjnym opakowaniu oddającym charakter wedlowskich słodkości — na błękitnej saszetce widoczny jest logotyp marki E.Wedel oraz nazwa produktu.