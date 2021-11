Nowy Powiększający olejek do ust FaceBoom SuperStar – przepis na zadbane, zmysłowe usta!

Skóra ust ma wyjątkowo cienką warstwę rogową, co powoduje, że jest ona słabiej chroniona przed utratą wody. Brak gruczołów łojowych i potowych dodatkowo zwiększa jej podatność na przesuszenie. W sezonie jesienno-zimowym mroźny wiatr i wysuszone ogrzewaniem powietrze dodatkowo potęgują nieprzyjemne objawy i sprzyjają podrażnieniom. Nowy olejek do ust od FaceBoom to kosmetyk, który świetnie radzi sobie z wyzwaniami sezonu grzewczego - kompleksowo dbając o kondycję naszych ust, a dodatkowo zmniejsza widoczność pionowych zmarszczek i sprawia, że usta stają się bardziej pełne. Efekt wypełnienia zauważymy już po 28 dniach regularnego stosowania.