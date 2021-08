O tym nie możesz zapomnieć wybierając wymarzoną suknię ślubną

Rozmiar też potrzebuje czasu

Wybierz odpowiedni rozmiar - wydaje się to aż nazbyt oczywiste, ale jak się zaraz przekonasz, wcale takim nie musi być. Dlaczego? Pamiętaj, że suknię ślubną najczęściej wybiera się najwcześniej, co może oznaczać długie miesiące, a nawet ponad rok oczekiwania od przymiarki do faktycznego założenia jej. Jest to wystarczająca luka czasowa, w trakcie której możesz zwiększyć swój rozmiar albo znacząco schudnąć, szczególnie biorąc pod uwagę porządną dawkę stresu i zmniejszoną ilość czasu dla siebie, związaną z koniecznością zaplanowania wszystkiego, od wynajmu sali weselnej, po odcień serwetek. Spiesz się powoli, jak mawiają - im bliżej najważniejszej daty, tym będziesz miała większą pewność, że wybór rozmiaru był trafny i nie będą wymagane zaawansowane poprawki. Jak najbardziej wskazane jest, abyś wybrała wcześniej fason, jednak pamiętaj, że bezpieczniej jest dokonać finalnego zakupu bliżej dnia ślubu, aby mieć pewność, że cyfry na metce nadal odpowiadają Twojej figurze.